На Дніпропетровщині через ракетну атаку загинув рятувальник, ще один поранений
Сьогодні вночі 25 жовтня внаслідок російського ракетного удару по Петропавлівській громаді Дніпропетровської області загинув рятувальник, ще одного поранено. Також є жертви серед цивільних.
Про це повідомляє ДСНС України.
Ракетна атака на Дніпропетровщину вночі 25 жовтня: що відомо
За даними ДСНС, внаслідок повторного ракетного удару пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини. Загинув рятувальник, ще один дістав поранення.
Також загинула жінка, ще семеро цивільних постраждали.
Покровську територіальну громаду росіяни атакували дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання у житловий будинок, там виникла пожежа. На щастя, минулося без загиблих і травмованих.
Під час артилерійського обстрілу Нікополя загорівся гараж з автомобілем.
Усі пожежі надзвичайники ДСНС ліквідували.
За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, Вербківську громаду Павлоградського району російські військові атакували безпілотниками. Вибухами пошкодило інфраструктуру.
Вночі в небі над Дніпропетровщиною наші сили ППО знищили шість ворожих БпЛА.
У ДСНС повідомили, що під час ліквідації пожежі у Синельниківському районі загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев, водій 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Під час гасіння пожежі після удару ворожого дрона Олександр Єгоричев потрапив під повторний ракетний обстріл та дістав тяжкі поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.
