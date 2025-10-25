Сьогодні вночі 25 жовтня внаслідок російського ракетного удару по Петропавлівській громаді Дніпропетровської області загинув рятувальник, ще одного поранено. Також є жертви серед цивільних.

Про це повідомляє ДСНС України.

Ракетна атака на Дніпропетровщину вночі 25 жовтня: що відомо

За даними ДСНС, внаслідок повторного ракетного удару пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини. Загинув рятувальник, ще один дістав поранення.

Також загинула жінка, ще семеро цивільних постраждали.

Покровську територіальну громаду росіяни атакували дронами-камікадзе. Зафіксовано влучання у житловий будинок, там виникла пожежа. На щастя, минулося без загиблих і травмованих.

Під час артилерійського обстрілу Нікополя загорівся гараж з автомобілем.

Усі пожежі надзвичайники ДСНС ліквідували.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, Вербківську громаду Павлоградського району російські військові атакували безпілотниками. Вибухами пошкодило інфраструктуру.

Вночі в небі над Дніпропетровщиною наші сили ППО знищили шість ворожих БпЛА.

У ДСНС повідомили, що під час ліквідації пожежі у Синельниківському районі загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Єгоричев, водій 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Під час гасіння пожежі після удару ворожого дрона Олександр Єгоричев потрапив під повторний ракетний обстріл та дістав тяжкі поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

