Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли 101 безпілотником.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще о 20:00 25 жовтня і триває досі, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запустили 101 ударний безпілотник типу Shahed, Гербера і дронів інших типів із районів Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 60 із застосованих проти України БпЛА становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:00 збили/приглушили 90 ворожих дронів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на п’яти локаціях.

Відбиття атаки на Україну триває, тож у Повітряних силах ЗСУ закликають людей у регіонах, де є загроза, дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 341-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

