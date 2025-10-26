У Києві триває ліквідація наслідків чергової масованої російської атаки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Нічна атака на Київ 26 жовтня: реакція Зеленського

За його словами, цієї ночі Росія випустила понад 100 дронів по території України.

– Працюють усі необхідні служби на місцях. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в декількох районах міста. На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранено, і серед них є діти, – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що кожен удар Росії є спробою “завдати якнайбільше шкоди звичайному життю”.

Цього тижня, за його словами, агресор знову бив по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та дітях.

– Тисячі ударів різними типами зброї – лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, більш ніж 1360 керованих авіаційних бомб та понад 50 ракет різних типів застосувала Росія проти України, – сказав Зеленський.

Він також відзначив, що попри масовані обстріли, Україна продовжує активно захищатися — на полі бою, у повітрі та на дипломатичному фронті.

– Є вагомі результати тиску на Росію – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися, – підкреслив президент.

Зеленський додав, що Україна розраховує на синхронізацію санкцій у межах Великої сімки та інших партнерських країн і закликав до нових тарифних та економічних обмежень проти Росії та її союзників.

