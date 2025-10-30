У Кременчуці Полтавської області двоє представників територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) дістали вогнепальні поранення.

Стрілянина у Кременчуцькому ТЦК 30 жовтня

Як повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП, 30 жовтня близько 16:00 поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина.

– Під час оформлення документів і обов’язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо, переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів, – йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що внаслідок стрілянини двоє військовослужбовців дістали поранення гомілки під час виконання службових обов’язків.

За останньою інформацією, працівники ТЦК і СП перебувають в лікарні. Повідомляється, що їхньому життю нічого не загрожує.

Чоловіка, який стріляв у Кременчуцькому районному ТЦК, затримала поліція. Наразі тривають слідчі дії.

