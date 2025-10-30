Вибухи у Дніпрі сьогодні прогриміли близько 12:50 внаслідок ракетної атаки на місто.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Вибухи у Дніпрі 30 жовтня: що відомо

За словами голови ОВА, внаслідок вибухів у Дніпрі пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Який саме – наразі не уточнюється.

Наразі спеціальні служби встановлюють остаточні наслідки ракетного удару.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Варто зазначити, що це вже друга атака на Дніпро за добу.

Вночі, під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну, у місті також лунали вибухи.

Оборонці збили в небі над Дніпропетровщиною 22 безпілотники.

Ворог атакував Дніпро ракетою, яку спрямував на підприємство.

Тоді загиблих і постраждалих не було.

