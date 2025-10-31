Коригувала удари по енергооб’єктах Вінниччини: затримано агентку Кремля
- Агентка ФСБ, яку за корегування ударів по енергооб'єктах Вінницької області затримали Нацполіція та СБУ, попала у поле уваги ворога під час пошуку роботи у Telegram.
- Її затримали на "гарячому" - вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.
- Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
СБУ та Нацполіція затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки окупантів по енергооб’єктах Вінницької області.
Затримано агентку ФСБ, яка коригувала удари по енергооб’єктах Вінниччини
Контррозвідка Служби безпеки і Національна поліція затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки Росії по енергетичній інфраструктурі Вінницької області, інформує СБУ.
За даними слідства, наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, на яку ворог звернув увагу, коли та шукала “легкі заробітки” у Telegram-каналах.
Головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області.
Знаходячись поряд з потенційними “цілями”, агентка фіксувала їх на камеру, а фотографії разом з координатами відправила кураторові від ФСБ.
– Співробітники СБУ затримали фігурантку “на гарячому”, коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану. Встановлено, що після масованої атаки РФ зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів, – йдеться у повідомленні СБУ.
Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Фігурантка знаходиться під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.