Затримано агентку ФСБ, яка коригувала удари по енергооб’єктах Вінниччини

Контррозвідка Служби безпеки і Національна поліція затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки Росії по енергетичній інфраструктурі Вінницької області, інформує СБУ.

За даними слідства, наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, на яку ворог звернув увагу, коли та шукала “легкі заробітки” у Telegram-каналах.

Головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області.

Знаходячись поряд з потенційними “цілями”, агентка фіксувала їх на камеру, а фотографії разом з координатами відправила кураторові від ФСБ.

– Співробітники СБУ затримали фігурантку “на гарячому”, коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану. Встановлено, що після масованої атаки РФ зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів, – йдеться у повідомленні СБУ.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка знаходиться під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

