Поліція затримала чоловіка, причетного до вибуху на Укрпошті в Києві
- Поліція затримала жителя Тернополя, через якого стався вибух у сортувальному центрі Укрпошти.
- Чоловік зробив із боєприпасів сувеніри та відправив поштою.
Поліція Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримала 40-річного чоловіка, причетного до вибуху на Укрпошті у Солом’янському районі столиці.
Про це повідомляє пресцентр поліції Києва.
Вибух на Укрпошті в Києві
Вибух у сортувальному центрі Укрпошти у Солом’янському районі Києва стався 30 жовтня ввечері, коли працівники оглядали посилки.
Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.
Під час слідчих дій поліція, вибухотехніки та кінологи виявили рештки снаряда.
Оперативники встановили особу відправника посилки – це 40-річний мешканець Тернополя.
Правоохоронці у сортувальному центрі виявили ще одну небезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.
Встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів, зробивши на них гравіювання, та відправив поштою.
40-річного чоловіка затримали у нього вдома. Під час обшуку квартири правоохоронці знайшли ще десяток боєприпасів.
Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.