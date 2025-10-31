Поліція Києва у співпраці із поліцією Тернополя затримала 40-річного чоловіка, причетного до вибуху на Укрпошті у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомляє пресцентр поліції Києва.

Вибух на Укрпошті в Києві

Вибух у сортувальному центрі Укрпошти у Солом’янському районі Києва стався 30 жовтня ввечері, коли працівники оглядали посилки.

Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей: працівники відділення пошти та фахівці митної служби.

Під час слідчих дій поліція, вибухотехніки та кінологи виявили рештки снаряда.

Оперативники встановили особу відправника посилки – це 40-річний мешканець Тернополя.

Правоохоронці у сортувальному центрі виявили ще одну небезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

Встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів, зробивши на них гравіювання, та відправив поштою.

40-річного чоловіка затримали у нього вдома. Під час обшуку квартири правоохоронці знайшли ще десяток боєприпасів.

Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Джерело : Нацполіція

Фото : Нацполіція

