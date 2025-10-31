Відключення світла 1 листопада: обмеження для споживачів введені в окремих регіонах
У суботу, 1 листопада, у деяких регіонах України буде введено обмеження на споживання електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла 1 листопада: що відомо
Як зазначили в компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими.
Графіки погодинних відключень, обсяг – 0,5 черги:
- з 08:00 до 10:00 – обсягом;
- з 15:00 до 22:00.
Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:
- з 08:00 до 10:00;
- з 15:00 до 22:00.
– Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – наголошують в Укренерго.
Нагадаємо, після російського удару по Україні 22 жовтня для населення запровадили графіки погодинних відключень електроенергії.
Тоді армія РФ здійснила комбіновану атаку із застосуванням безпілотників і ракет, націлену на об’єкти критичної інфраструктури.