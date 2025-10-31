У суботу, 1 листопада, у деяких регіонах України буде введено обмеження на споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 1 листопада: що відомо

Як зазначили в компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими.

Графіки погодинних відключень, обсяг – 0,5 черги:

з 08:00 до 10:00 – обсягом;

з 15:00 до 22:00.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:

з 08:00 до 10:00;

з 15:00 до 22:00.

– Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – наголошують в Укренерго.

Нагадаємо, після російського удару по Україні 22 жовтня для населення запровадили графіки погодинних відключень електроенергії.

Тоді армія РФ здійснила комбіновану атаку із застосуванням безпілотників і ракет, націлену на об’єкти критичної інфраструктури.

