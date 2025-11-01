Вибухи у Миколаєві прогриміли близько 07:20 ранку під час ракетної атаки на місто.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Вибухи у Миколаєві 1 листопада: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи в Миколаєві, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях.

Військові також зафіксували швидкісну ціль у напрямку Миколаєва.

— Є постраждалі внаслідок атаки. Всі необхідні служби працюють,— написав Сєнкевич одразу після вибухів.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також підтвердив інформацію про ракетну атаку на місто.

Кількість постраждалих наразі уточнюється.

На місці події працюють рятувальники, медики та інші відповідні служби. Інформація про масштаби руйнувань також з’ясовується.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 347-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за си.туацією в містах.

