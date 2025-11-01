Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Вибухи у Полтавському районі: росіяни вдарили по газовидобувному об’єкту
Вибухи у Полтавському районі прогриміли на території газовидобувного об’єкта.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Вибухи у Полтавському районі 1 листопада: що відомо
За даними ДСНС, унаслідок вибухів у Полтавському районі виникла пожежа на території об’єкта газовидобувної галузі.
До ліквідації займання залучили 22 одиниці техніки та 93 рятувальників ДСНС.
Пожежу повністю ліквідовано о 06:02.
Наразі повідомлень про постраждалих не надходило.
Остаточні наслідки вибухів у Полтавському районі з’ясовуються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 347-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
