Чернівецька обласна прокуратура повідомила, що суд заочно визнав винним главу Республіки Інгушетія у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції (ч. 3 ст. 110-2 ККУ).

Главу Інгушетії заочно засуджено за фінансування війни проти України

Чиновнику призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що посадовець систематично спрямовував кошти та ресурси на підтримку російських окупаційних військ.

За його дорученням уряд Інгушетії виплачував одноразові премії громадянам, які підписували контракт зі Збройними силами РФ, від 100 до 400 тисяч рублів.

Крім того, за наказом глави республіки було організовано постачання медикаментів, тактичного спорядження, одягу, теплових гармат, спальників. Загалом 45 тонн вантажу, а також автомобілів для військовослужбовців РФ, що беруть участь у війні.

Посадовець перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.

Спеціальне досудове розслідування у цій справі проводили слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.

Нагадаємо, Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генерал-майору Володимиру Омельяновичу, який командував підривом Каховської гідроелектростанції (ГЕС).

