На Чернігівщині дрон атакував об’єкт інфраструктури, у громадах немає світла – ОВА
- РФ вдарила по об’єкту цивільної інфраструктури на Чернігівщині, внаслідок чого у декількох громадах зникло світло.
- Щойно дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи.
5 листопада у Чернігівському районі під час повітряної тривоги російський дрон влучив в об’єкт цивільної інфраструктури. У результаті цього у кількох громадах зникло світло.
Як повідомляє Чернігівська РДА на своїй сторінці у Facebook, РФ вдарила по об’єкту цивільної інфраструктури, внаслідок чого у кількох громадах відсутнє електропостачання.
– Як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи, — йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу у Чернігівськоум районі оголосили о 16:15. За даними Повітряних сил станом на 17:53, було зафіксовано кілька дронів на півночі Чернігівщини курсом на Городню, Седнів.
Як інформує АТ Чернігівобленерго, внаслідок обстрілу РФ “пошкоджений важливий об’єкт у Чернігівському районі”.
Нагадаємо, що вночі 5 листопада армія РФ атакувала дронами типу Герань Новгород-Сіверський Чернігівської області. Відомо про трьох постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 351-шу добу.
