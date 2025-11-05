РФ атакувала Україну 80 дронами, бойова робота триває
Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли 80 безпілотниками.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну, що почалася ще о 19:00 4 листопада, триває й досі, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька безпілотників.
За цей час, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, російські війська з районів Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська запустили 80 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.
Близько 50 із застосованих ворогом БпЛА – це Шахеди.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили/приглушили 61 дрон на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей чи їхніх уламків на двох локаціях.
Відбиття атаки триває, тож українські захисники закликають людей в областях, де оголошено про небезпеку, дотримуватися правил безпеки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 351-шу добу.
Фото: Повітряне командування Південь