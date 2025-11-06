Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який намагався “перерізати” один із залізничних маршрутів Сил оборони на Харківщині за вказівкою ворога.

Про це СБУ повідомила у четвер, 6 листопада.

СБУ затримала агента РФ

За даними слідства, росіяни планували підрив колій, щоб пустити з рейок вантажний потяг ЗСУ.

Для виконання завдання вони завербували 54-річного місцевого механіка, який потрапив у поле зору російських спецслужб через публікацію антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах.

Виконуючи інструкції ворога, чоловік заклав під шпали саморобний вибуховий пристрій із датчиком. Проте вибух не призвів до сходження потягу з рейок.

Наступним завданням зловмисника було закласти ще один саморобний вибуховий пристрій – уже під військовий ешелон.

Співробітники СБУ перешкодили реалізації плану: запобігли новому вибуху та затримали агента під час підготовчих дій до диверсії.

Під час розслідування встановили, що після вербування ворог надав агенту інструкції зі збирання вибухівки та передав необхідні комплектуючі, а саме датчики і близько 8 кг пластиду. Для доставки матеріалів окупанти використали безпілотник, який скинув вантаж у попередньо погодженому місці Харківського району.

У затриманого вилучено смартфон із доказами співпраці з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за такими статтями КК України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

