РФ атакувала об’єкти інфраструктури на Чернігівщині: що відомо про наслідки
Російські ударні безпілотники типу Герань ввечері 5 листопада атакували об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури на Чернігівщині.
Про це сьогодні, 6 листопада, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус та представники ДСНС України.
Атака на Чернігівську область 6 листопада: що відомо
Уночі російські війська знову атакували Чернігівщину ударними безпілотниками.
Частина дронів прямувала у напрямку Чернігова, однак влучань безпосередньо по місту не зафіксовано.
За словами Чауса, ворог поцілив у енергооб’єкт у прикордонній громаді Чернігівського району.
Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Крім того, у Ніжинському районі російські безпілотники влучили по транспортній інфраструктурі, а в Корюківському районі уламки дронів пошкодили житловий будинок і автомобіль.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
ДСНС повідомила, що всі пожежі, спричинені атаками, ліквідовані.
