Російські ударні безпілотники типу Герань ввечері 5 листопада атакували об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури на Чернігівщині.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус та представники ДСНС України.

Атака на Чернігівську область 6 листопада: що відомо

Уночі російські війська знову атакували Чернігівщину ударними безпілотниками.

Частина дронів прямувала у напрямку Чернігова, однак влучань безпосередньо по місту не зафіксовано.

За словами Чауса, ворог поцілив у енергооб’єкт у прикордонній громаді Чернігівського району.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, у Ніжинському районі російські безпілотники влучили по транспортній інфраструктурі, а в Корюківському районі уламки дронів пошкодили житловий будинок і автомобіль.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

ДСНС повідомила, що всі пожежі, спричинені атаками, ліквідовані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

