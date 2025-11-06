Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли 135 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Під час нічної атаки на Україну, що почалася ще о 19:00 5 листопада, окупанти запустили 135 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів із районів Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Шаталово.

Близько 90 із застосованих БпЛА, зазначають у Повітряних силах ЗСУ, становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:00 6 листопада збили/приглушили 108 дронів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

