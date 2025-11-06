Уночі проти 6 листопада російські війська завдали серії ударів по залізничній інфраструктурі відразу кількох прифронтових регіонів — Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомили міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, представники Укрзалізниці та МВС.

Удари по залізниці 6 листопада: що відомо

За даними МВС, у Чернігівській області внаслідок ворожої атаки безпілотниками виникла пожежа на об’єктах інфраструктури.

Рятувальники оперативно ліквідували займання.

У Корюківському районі уламки одного з дронів пошкодили житловий будинок і автомобіль. За попередніми даними, постраждалих немає.

На Харківщині ворог намагався зірвати сполучення зі Сходом країни.

Через пошкодження інфраструктури потяги тимчасово переведені на альтернативні маршрути, однак рух триває.

На Дніпропетровщині дрони вдарили по енергетичній інфраструктурі залізниці та одній зі станцій — для забезпечення руху залучено резервні тепловози.

Затримки поїздів

Як повідомила Укрзалізниця, під ударами опинилися також об’єкти в Запорізькій області.

Постраждалих серед працівників і пасажирів немає, проте через пошкодження колій і контактних мереж низка рейсів рухається із затримками або зміненими маршрутами.

Зміни торкнулися таких поїздів:

№102 Херсон – Гусарівка,

№104 Львів – Гусарівка,

№712 Київ – Гусарівка,

№92 Одеса – Гусарівка.

Поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом із відставанням менш ніж на годину.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках затримуються до п’яти годин рейси:

№31/32 Запоріжжя – Перемишль,

№119/120 Дніпро – Хелм (разом із вагонами Павлоград – Київ),

№37/38 Запоріжжя – Київ.

Також із запізненням курсують окремі приміські потяги на Сумщині та маршрути з Чернігівщини до Києва.

Олексій Кулеба повідомив, що ліквідація наслідків атак триває з ночі.

За його словами, російські війська майже щодня цілеспрямовано б’ють по залізничній інфраструктурі, намагаючись паралізувати одну з головних транспортних артерій країни.

— Для нас важливо зберігати транспортний зв’язок між громадами, забезпечувати постачання і підтримку людей. Це постійний процес, у якому беруть участь сотні залізничників, енергетиків і рятувальників по всій країні. Щиро вдячний їм за стійкість і самовідданість, — зазначив міністр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.