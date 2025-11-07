У ніч на 7 листопада (з 20:00 6 листопада) росіяни здійснили масовану атаку по території України, застосувавши 128 ударних безпілотників Shahed, Гербера та інших типів БпЛА.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну 7 листопада: що відомо

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 94 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера та інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного дрона на 11 локаціях, а також падіння уламків у кількох регіонах.

Зокрема, вночі 7 листопада прогриміли вибухи у Запоріжжі.

Внаслідок ворожої атаки у місті вибито вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів міста.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформації про постраждалих наразі не надходило.

Цієї ж ночі, 7 листопада, росіяни здійснили обстріл ударними безпілотниками по Одеському та Білгород-Дністровському районах.

За даними Одеської обласної прокуратури, пошкоджено об’єкти енергетики, складські приміщення та адміністративну будівлю.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

