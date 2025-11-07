Школяр випав з вікна в Києві: поліція встановлює обставини
- У Києві 17-річний школяр випав з вікна третього поверху навчального закладу.
- Хлопець отримав травми та переломи обох ніг і госпіталізований.
- Поліція та ювенальні служби розслідують обставини інциденту та спілкуються з адміністрацією школи.
Поліція розслідує обставини падіння школяра з вікна навчального закладу у Дніпровському районі Києва.
У Києві школяр випав з вікна
Як повідомили у поліції Києва, попередньо відомо, що 17-річний хлопець випав з третього поверху.
Він отримав травми та переломи обох ніг і був терміново госпіталізований.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.
Вони встановлюють усі обставини інциденту та спілкуються з адміністрацією школи.
Нагадаємо, в центрі Одеси 7-річна дитина випала з вікна багатоповерхового будинку.
Травмованого 7-річного хлопчика на вулиці помітила місцева жителька, яка одразу повідомила про це до поліції.
На місце прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Постраждалого у важкому стані госпіталізували медики.