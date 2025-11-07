Поліція розслідує обставини падіння школяра з вікна навчального закладу у Дніпровському районі Києва.

У Києві школяр випав з вікна

Як повідомили у поліції Києва, попередньо відомо, що 17-річний хлопець випав з третього поверху.

Він отримав травми та переломи обох ніг і був терміново госпіталізований.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Вони встановлюють усі обставини інциденту та спілкуються з адміністрацією школи.

Нагадаємо, в центрі Одеси 7-річна дитина випала з вікна багатоповерхового будинку.

Травмованого 7-річного хлопчика на вулиці помітила місцева жителька, яка одразу повідомила про це до поліції.

На місце прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Постраждалого у важкому стані госпіталізували медики.

