Під час нічної атаки Україну російські війська атакували 503 засобами повітряного нападу.

Нічна атака на Україну: що відомо

Перші пуски ворожих цілей Повітряні сили ЗСУ зафіксували ще о 18:30 7 листопада.

Загалом за час нічної атаки на Україну росіяни застосували 458 дронів різних типів (близько 300 із них становили Шахеди) та 45 ракет, зокрема 32 балістичних.

Зараз дивляться

Так, росіяни застосували:

458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів (запущені з напрямків Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму);

25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (запущені з Курської, Воронезької, Ростовської областей РФ);

10 крилатих ракет Іскандер-К (запущені з Курської, Воронезької областей РФ);

сім аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал (запущені з Тамбовської області РФ);

три крилатих ракети Калібр (запущені з акваторії Чорного моря).

Основними напрямками ударів були Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 10:00 збили/приглушили 415 повітряних цілей:

406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (дронів інших типів);

дев’ять ракет різних типів.

Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих цілей (їхніх уламків) на чотирьох локаціях в різних регіонах України.

Інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони Півдня України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.