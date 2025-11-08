РФ атакувала Україну 458 дронами та 45 ракетами, зокрема балістичними – ПС
Під час нічної атаки Україну російські війська атакували 503 засобами повітряного нападу.
Нічна атака на Україну: що відомо
Перші пуски ворожих цілей Повітряні сили ЗСУ зафіксували ще о 18:30 7 листопада.
Загалом за час нічної атаки на Україну росіяни застосували 458 дронів різних типів (близько 300 із них становили Шахеди) та 45 ракет, зокрема 32 балістичних.
Так, росіяни застосували:
- 458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів (запущені з напрямків Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму);
- 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (запущені з Курської, Воронезької, Ростовської областей РФ);
- 10 крилатих ракет Іскандер-К (запущені з Курської, Воронезької областей РФ);
- сім аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал (запущені з Тамбовської області РФ);
- три крилатих ракети Калібр (запущені з акваторії Чорного моря).
Основними напрямками ударів були Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 10:00 збили/приглушили 415 повітряних цілей:
- 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (дронів інших типів);
- дев’ять ракет різних типів.
Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих цілей (їхніх уламків) на чотирьох локаціях в різних регіонах України.
Інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сили оборони Півдня України