Російські окупанти знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Атака на ТЕС ДТЕК сьогодні, 8 листопада: що відомо

Внаслідок ворожого удару серйозно пошкоджено обладнання. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.

У компанії наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК росіяни атакували понад 210 разів.

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по теплоелектростанціях ДТЕК у низці регіонів України. То була вже третя масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за жовтень.

Тієї ночі лунали вибухи в Ладижині, де стоїть Ладижинська ТЕС. Міський голова Олександр Коломієць повідомив, що у місті фіксувалися проблеми з опаленням, водопостачанням та світлом. На жаль, внаслідок ворожого удару загинула маленька дівчинка.

Також росіяни масовано атакували Івано-Франківську область – гучно було у Бурштині, де стоїть Бурштинська теплова електростанція.

На Львівщині під час ворожої атаки пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури. В області запровадили графіки погодинних відключень електроенергії.

8 жовтня російські війська вдарили по теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок обстрілу поранено двох енергетиків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

