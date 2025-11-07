Серія вибухів у Харкові: ворог атакував ракетами
Серія вибухів у Харкові пролунала під час дронової та ракетної атаки РФ у ніч на 8 листопада.
Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові 8 листопада: що відомо
Вибухи у Харкові пролунали під час масштабної повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали як про ворожі БпЛА у районі міста, так і про балістичну загрозу з північного сходу та швидкісну ціль на Харківщині.
– У Харкові пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог завдав ракетних ударів, – наголосив Синєгубов.
Згодом він уточнив, що ворожі удари зафіксовано в передмісті Харкова.
Інформації щодо можливих пошкоджень та постраждалих наразі немає.
За даними місцевих ЗМІ та моніторингових каналів, у передмісті було чути щонайменше вісім ударів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.