Унаслідок нічної масованої атаки ракетами та дронами по енергетичних об’єктах у кількох регіонах 8 листопада були запроваджені аварійні відключення електроенергії в Україні.

Про це повідомила НЕК Укренерго.

Аварійне відключення електроенергії в Україні 8 листопада: що відомо

Як зазначили в компанії, аварійні відключення електроенергії в Україні будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.

Зараз дивляться

В окремих областях наразі діють погодинні графіки відключень — до трьох черг, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому Укренерго радить стежити за оновленнями на сторінках обленерго у вашому регіоні.

— Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, використовуйте її ощадливо, — наголосили в компанії.

Зараз енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання для українців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.