У кількох регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії – Укренерго
Унаслідок нічної масованої атаки ракетами та дронами по енергетичних об’єктах у кількох регіонах 8 листопада були запроваджені аварійні відключення електроенергії в Україні.
Про це повідомила НЕК Укренерго.
Аварійне відключення електроенергії в Україні 8 листопада: що відомо
Як зазначили в компанії, аварійні відключення електроенергії в Україні будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.
В окремих областях наразі діють погодинні графіки відключень — до трьох черг, а також обмеження потужності для промислових споживачів.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому Укренерго радить стежити за оновленнями на сторінках обленерго у вашому регіоні.
— Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, використовуйте її ощадливо, — наголосили в компанії.
Зараз енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання для українців.