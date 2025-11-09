РФ атакувала Україну 69 дронами, бойова робота триває – Повітряні сили
Під час нічної атаки Україну російські війська атакували 69 ударними дронами.
Нічна атака на Україну: що відомо
Під час нічної атаки, що почалася ще о 18:00 8 листопада, Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски 69 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів із районів російських Курська, Міллєрово, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Близько 50 із них, за даними оборонців неба, становили Шахеди.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили/приглушили 34 БпЛА.
Приземлили їх на Півночі та Сході країни.
Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей або їхніх уламків на одній локації.
Наразі атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.