Два гучних вибухи в Одесі: до регіону з Чорного моря летіли дрони
Уранці 9 листопада пролунало щонайменше два вибухи в Одесі.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Вибухи в Одесі сьогодні, 9 листопада: що відомо
Два потужних вибухи в Одесі сьогодні, 9 листопада, прогриміли о десятій ранку.
За даними Повітряних сил ЗСУ, до регіону з акваторії Чорного моря летіли безпілотники.
Повітряна тривога в регіоні оголошена з 09:29.
Вибухи в Одесі та районі 8 листопада: наслідки
Зауважимо, що дрони атакували регіон і вночі проти 9 листопада.
Зокрема, гучно в Одеському регіоні стало ще орієнтовно о 22:20 8 листопада.
У той час керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтверджував, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Уранці очільник ОВА зауважив, що оборонцям неба вдалося знищити більшість ворожих цілей, проте під час вибухів в Одеському районі було пошкоджено два приватні житлові будинки.
В одному господарстві зруйновано гараж та дах, в іншому зазнали руйнувань дах будинку та автомобіль.
Крім того, додали в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, під час вибухів в Одесі та районі вночі проти 9 листопада було пошкоджено газову трубу.
Пожежі, що спалахнули, рятувальники оперативно ліквідували.
Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила.
На місці наразі працюють прокурори спільно з працівниками поліції та співробітниками СБУ.
Досудове розслідування здійснюють за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнних злочинів).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Олег Кіпер, ДСНС України, Одеська обласна прокуратура