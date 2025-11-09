Уранці 9 листопада пролунало щонайменше два вибухи в Одесі.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Вибухи в Одесі сьогодні, 9 листопада: що відомо

Два потужних вибухи в Одесі сьогодні, 9 листопада, прогриміли о десятій ранку.

За даними Повітряних сил ЗСУ, до регіону з акваторії Чорного моря летіли безпілотники.

Повітряна тривога в регіоні оголошена з 09:29.

Вибухи в Одесі та районі 8 листопада: наслідки

Зауважимо, що дрони атакували регіон і вночі проти 9 листопада.

Зокрема, гучно в Одеському регіоні стало ще орієнтовно о 22:20 8 листопада.

У той час керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтверджував, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Уранці очільник ОВА зауважив, що оборонцям неба вдалося знищити більшість ворожих цілей, проте під час вибухів в Одеському районі було пошкоджено два приватні житлові будинки.

В одному господарстві зруйновано гараж та дах, в іншому зазнали руйнувань дах будинку та автомобіль.

Крім того, додали в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, під час вибухів в Одесі та районі вночі проти 9 листопада було пошкоджено газову трубу.

Пожежі, що спалахнули, рятувальники оперативно ліквідували.

Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила.

На місці наразі працюють прокурори спільно з працівниками поліції та співробітниками СБУ.

Досудове розслідування здійснюють за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнних злочинів).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 355-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Олег Кіпер, ДСНС України, Одеська обласна прокуратура

