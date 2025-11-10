У понеділок зранку 10 листопада російські війська атакували Корабельний район Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака на Херсон 10 листопада

За словами Прокудіна, під ударами опинилась будівля наукової установи.

Зараз дивляться

– Через обстріл постраждала 49-річна працівниця. У неї діагностували поранення ноги, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми, – повідомив він.

Прокудін повідомив, що ворог також атакував житлову забудову, через що 59-річна херсонка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму у власній оселі.

Обох потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 356-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.