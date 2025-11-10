РФ атакувала Україну 67 дронами та 7 ракетами, зокрема Кинджалами
Під час нічної атаки Україну російські війська атакували сімома ракетами та 67 безпілотниками.
Нічна атака на Україну: що відомо
Під час нічної атаки на Україну, що почалася орієнтовно о 18:30 9 листопада, росіяни застосували:
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал (запущені з повітряного простору Тамбовської області РФ);
- п’ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 (запущені з Курської області РФ);
- 67 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (запущені з районів Курська, Міллєрово, Орла, Брянська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму).
До слова, близько 40 із запущених окупантами дронів становили Шахеди.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили/приглушили 52 БпЛА на Сході, Півдні та Центрі країни.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на дев’яти локаціях. Інформація щодо ракет уточнюється.
Дані про падіння чи влучання не надходили.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 356-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Сили оборони Півдня України