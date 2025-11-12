Служба безпеки України (СБУ) зірвала плани ФСБ щодо здійснення масштабної терористичної кампанії у столиці.

За даними слідства, російська спецслужба готувала серію терактів у Києві, зокрема вибухи в торговельно-розважальних центрах, на одній зі станцій метро та замовні вбивства відомих українців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спроба терактів у метро та ТРЦ Києва: що відомо

Оперативники СБУ встановили особу організатора злочинної мережі — це житель тимчасово окупованого Криму, який після 2014 року почав співпрацювати з ФСБ.

Саме він займався вербуванням “однодумців” серед своїх знайомих, які мали українське громадянство та не підлягали мобілізації.

Завербованих осіб планували використовувати як агентів для виконання терактів і диверсійних дій у тилу України.

Служба безпеки задокументувала спробу відправити до Києва одного з завербованих жителів півострова. Через треті країни він прибув до столиці, де отримав координати схрону з пістолетом Макарова та спорядженим магазином.

За завданням ФСБ агент мав здійснити замовне вбивство відомої медійної особи.

Крім того, російські куратори поставили йому завдання підготувати теракти в кількох торговельно-розважальних центрах Києва та на одній зі станцій метро.

Для цього агент отримав детальні інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, замаскованих під звичайні рюкзаки.

Вибухівки планували оснастити мобільними телефонами для дистанційного підриву в години пік — щоб спричинити максимальні людські втрати та паніку серед киян.

Завдяки оперативним діям СБУ вдалося запобігти терактам і задокументувати всі контакти агента з резидентом ФСБ у Криму.

Організатору заочно повідомлено про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

Оскільки підозрюваний перебуває на окупованій території, Служба безпеки проводить комплекс заходів для його притягнення до відповідальності.

Триває розслідування щодо інших учасників агентурної мережі ФСБ, які могли бути причетні до підготовки терактів.

