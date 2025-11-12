Вибухи у Васильківській громаді на Синельниківщині Дніпропетровської області прогриміли у ніч проти 12 листопада.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Вибухи у Васильківській громаді 12 листопаді: що відомо

За словами очільника ОВА, ворог атакував Васильківську громаду безпілотником.

Унаслідок вибуху у Васильківській громаді 12 листопада пошкоджено інфраструктуру.

Наразі відомо про одного загиблого – це 47-річний чоловік.

Атака на інші райони Дніпропетровщини

Безпілотник агресор спрямував і на Павлоград. Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі.

Пошкоджено приватні підприємства та автомобілі.

По Нікопольщині агресор застосував артилерію та FPV-дрон.

Поцілив по райцентру і Покровській громаді. Там унаслідок ворожої атаки зайнявся приватний будинок.

За словами Владислава Гайваненка, захисники неба знищили в області вісім безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Владислав Гайваненко

