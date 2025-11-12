Вибухи у Васильківській громаді: ворог атакував громаду дроном, є загиблий
Вибухи у Васильківській громаді на Синельниківщині Дніпропетровської області прогриміли у ніч проти 12 листопада.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
Вибухи у Васильківській громаді 12 листопаді: що відомо
За словами очільника ОВА, ворог атакував Васильківську громаду безпілотником.
Унаслідок вибуху у Васильківській громаді 12 листопада пошкоджено інфраструктуру.
Наразі відомо про одного загиблого – це 47-річний чоловік.
Атака на інші райони Дніпропетровщини
Безпілотник агресор спрямував і на Павлоград. Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі.
Пошкоджено приватні підприємства та автомобілі.
По Нікопольщині агресор застосував артилерію та FPV-дрон.
Поцілив по райцентру і Покровській громаді. Там унаслідок ворожої атаки зайнявся приватний будинок.
За словами Владислава Гайваненка, захисники неба знищили в області вісім безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Владислав Гайваненко