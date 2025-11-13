Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли балістичною ракетою та 138 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Під час нічної атаки на Україну, починаючи з 19:00 12 листопада, росіяни застосували:

одну балістичну ракету Іскандер-М (запущена з тимчасово окупованого Криму);

балістичну ракету Іскандер-М (запущена з тимчасово окупованого Криму); 138 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (запущені з районів Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму).

За даними Повітряних сил ЗСУ, близько 90 із застосованих ворогом дронів становили Шахеди.

Зараз дивляться

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили/приглушили 102 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Сході та Півдні країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних дронів на 10 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 359-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Сили оборони Півдня України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.