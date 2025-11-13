Військові РФ атакували цивільних, які пересувалися на мотоблоках на Харківщині. Внаслідок атаки загинули троє цивільних.

Про це повідомили у 77 окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗСУ, а також у прокуратурі Харківської області.

Росіяни вбили цивільних на Харківщині

Військові РФ атакували FPV-дроном цивільних, які пересувалися на мотоблоці між населеними пунктами Загризове та Богуславка Харківської області. За версією бригади, люди мали намір евакуюватися.

– Атака мала навмисний характер і була спрямована на людей, які не становили жодної воєнної загрози. Унаслідок удару загинули троє мирних мешканців та тварина, – вказується у повідомленні бригади.

Зазначається, що в зоні ураження не було військових цілей або інфраструктури подвійного призначення.

За даними слідства, вранці 13 листопада група людей вирушила на саморобних мотоблоках до селища Борова, щоб отримати пенсію та гуманітарку.

Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району в один із мотоблоків влучив російський FPV-дрон. На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік помер дорогою до лікарні від отриманих травм. Одна людина поранена.

У прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

