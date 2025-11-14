Цивільна інфраструктура та об’єкт енергетики зазнали руйнувань під час нічної атаки на Одеську область 14 листопада.

Нічна атака на Одеську область сьогодні, 14 листопада: що відомо

Нічна атака на Одеську область сьогодні, 14 листопада, була із застосуванням ударних дронів.

Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей, однак зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики.

Пожежі, що спалахнули внаслідок атаки на енергетичний об’єкт, рятувальники оперативно локалізували.

Ударом, зауважує керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, пошкоджено сусідній житловий будинок та дах гаража.

На жаль, є один постраждалий, йому надано допомогу.

Наразі над ліквідацією наслідків працюють усі оперативні служби.

Об’єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 360-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

