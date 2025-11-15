У лісі Калуського району на Івано-Франківщині 14 листопада поліцейські виявили тіло чоловіка, який був у розшуку через самовільне залишення частини.

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook повідомив, що поліцейські виявили тіло 39-річного місцевого жителя.

Його мобілізував Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у місті Долина 8 листопада.

– За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, — йдеться у дописі.

Мешканця Франківщини призначили на військову службу в роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП.

У дописі інформують, що 12 листопада 39-річний військовослужбовець самовільно залишив частину. Того ж дня про це поінформували військову службу правопорядку, після чого розпочалися його пошуки. А вже 14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що знайшли чоловіка мертвим у лісі у Калуському районі.

Як інформують на Facebook-сторінці поліції в області, 14 листопада 2025 року пообіді від жительки Рожнятова до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в лісі вона натрапила на тіло невідомої людини. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо, поліцейські з’ясували, що це — 39-річний житель Калуського району. Ознак насильницької смерті на ньому не виявили. Тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

