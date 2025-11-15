Вночі 15 листопада російські загарбники спрямували безпілотники на Дніпро. Також дронами ворог обстрілював й область.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Атака дронів на Дніпро вночі 15 листопада: що відомо

Зараз дивляться

Внаслідок вибухів у Дніпрі виникло кілька пожеж. Пошкоджені приватні підприємства. Понівечена автівка.

Атака РФ на Дніпропетровщину

Нікопольський район російський ворог атакував безпілотниками, обстрілював з артилерії та реактивної системи Град. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.