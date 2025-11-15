Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Нічна атака на Дніпропетровщину: у Дніпрі пожежі, на Нікопольщині є загиблий
Вночі 15 листопада російські загарбники спрямували безпілотники на Дніпро. Також дронами ворог обстрілював й область.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Атака дронів на Дніпро вночі 15 листопада: що відомо
Внаслідок вибухів у Дніпрі виникло кілька пожеж. Пошкоджені приватні підприємства. Понівечена автівка.
Атака РФ на Дніпропетровщину
Нікопольський район російський ворог атакував безпілотниками, обстрілював з артилерії та реактивної системи Град. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади.
