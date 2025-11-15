В ніч на 14 листопада російські війська атакували Київ ударними дронами та ракетами. Станом на ранок 15 листопада, внаслідок ворожої атаки у 9-поверхівці загинуло шестеро людей.

Про це повідомляють ДСНС.

Наслідки атаки РФ на Київ 14 листопада

За даними рятувальників, від ворожої атаки постраждало п’ятеро осіб, з яких одна дитина.

Підрозділи ДСНС врятували 17 людей, з яких одна дитина. Надано психологічну допомогу 252 людям.

За час проведення пошуково-рятувальних робіт розібрано та вивезено 262 тонни будівельних конструкцій та деревини.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки на Україну 14 листопада російські окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістичних та аеробалістичних.

Під час атаки постраждали дев’ять із десяти районів Києва: зафіксовано влучання та пожежі в багатоповерхівках, школі, спортивній базі й на території лікарні.

За словами президента Володимира Зеленського, від уламків Іскандера пошкоджене посольство Азербайджану. Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії Михайла Євдокимова та вручило йому ноту протесту у зв’язку з пошкодженням посольства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 361-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

