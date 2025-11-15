Сьогодні вночі 15 листопада росіяни атакували обʼєкт інфраструктури у Краматорську та Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомляють у ДСНС.

Атака на Краматорський район вночі 15 листопада

Після ворожого удару на місці виникла пожежа на площі 200 кв. м. Надзвичайники локалізували пожежу, проте через загрозу повторних обстрілів припинили гасіння.

Вибухи у Краматорську 15 листопада: що відомо

Сьогодні вдень Краматорськ знову опинився під ворожим обстрілом.

Так, о 10:50 ворожий FPV-дрон з бойовою частиною атакував багатоповерхівку в одному з мікрорайонів Краматорська. В той самий час ударний БпЛА влучив по території підприємства.

— Встановлюємо остаточну інформацію щодо ворожих ударів, – повідомляє міський голова Олександр Гончаренко.

6 листопада у Краматорській громаді російський дрон влучив у пасажирський автобус – поранення дістали двоє людей.

30 жовтня на світанку прогриміли вибухи в Краматорську. Росіяни атакували один із мікрорайонів міста Іскандером. Унаслідок атаки пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 361-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

