У Краматорську та у районі росіяни атакували підприємство та обʼєкт інфраструктури
- Вночі окупанти вдарили по обʼєкту інфраструктури у Краматорському районі.
- Зранку ворожі дрони атакували житлову багатоповерхівку та підприємство.
Сьогодні вночі 15 листопада росіяни атакували обʼєкт інфраструктури у Краматорську та Краматорському районі Донецької області.
Про це повідомляють у ДСНС.
Атака на Краматорський район вночі 15 листопада
Після ворожого удару на місці виникла пожежа на площі 200 кв. м. Надзвичайники локалізували пожежу, проте через загрозу повторних обстрілів припинили гасіння.
Вибухи у Краматорську 15 листопада: що відомо
Сьогодні вдень Краматорськ знову опинився під ворожим обстрілом.
Так, о 10:50 ворожий FPV-дрон з бойовою частиною атакував багатоповерхівку в одному з мікрорайонів Краматорська. В той самий час ударний БпЛА влучив по території підприємства.
— Встановлюємо остаточну інформацію щодо ворожих ударів, – повідомляє міський голова Олександр Гончаренко.
6 листопада у Краматорській громаді російський дрон влучив у пасажирський автобус – поранення дістали двоє людей.
30 жовтня на світанку прогриміли вибухи в Краматорську. Росіяни атакували один із мікрорайонів міста Іскандером. Унаслідок атаки пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 361-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.