В Улянівській області на території Росії повторно атакували підстанцію Вешкайма після часткового відновлення.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Атака на підстанцію Вешкайма у Росії

За словами Андрія Коваленка, підстанцію Вешкайма знову атакували після її часткового відновлення.

Керівник Центру протидії дезінформації нагадав, що це один з ключових елементів російської енергосистеми.

Підстанція Вешкайма розташована в Ульянівській області Росії. Вона забезпечує з’єднання з Мордовською, Чуваською та Самарською областями.

За інформацією Коваленка, об’єкт виконує функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів Росії з військовою промисловістю.

Крім цього, у ніч проти 15 листопада дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод, де фіксувалися вибухи та спалахнула масштабна пожежа.

Як уточнив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, після атаки Рязанський НПЗ тимчасово зупинив роботу.

