18 листопада частково немає світла в Херсоні.

Херсон: немає світла 18 листопада

Перебої зі світлом у Херсоні вранці 18 листопада вже прокоментували в міській військовій адміністрації.

Там зазначили, що всі райони Херсону частково знеструмлено внаслідок російського обстрілу.

Через те, що немає світла у Херсоні, можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках, уточнили в МВА.

Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-ремонтні роботи.

Представники влади міста закликають людей поставитися до ситуації з розумінням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 364-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

