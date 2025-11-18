Тетяна Забожко, випускова редакторка
Усі райони Херсону частково знеструмлено: що говорять у МВА
18 листопада частково немає світла в Херсоні.
Херсон: немає світла 18 листопада
Перебої зі світлом у Херсоні вранці 18 листопада вже прокоментували в міській військовій адміністрації.
Там зазначили, що всі райони Херсону частково знеструмлено внаслідок російського обстрілу.
Через те, що немає світла у Херсоні, можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках, уточнили в МВА.
Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-ремонтні роботи.
Представники влади міста закликають людей поставитися до ситуації з розумінням.
