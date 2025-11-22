Кількість жертв російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада сягнула 32 осіб, серед них шестеро дітей.

Такі дані вранці 22 листопада опублікували у ДСНС України.

Пошуково-рятувальна операція в Тернополі: що відомо

У Тернополі, який днями масово атакувала російська армія дронами та ракетами, четвертий день поспіль триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого будинку по вул. Стуса, 8.

Кількість жертв від російського удару продовжує зростати. Станом на ранок 22 листопада відомо про 32 загиблих, з них шестеро дітей.

Тіло ще однієї жінки рятувальники виявили під завалами ввечері 21 листопада.

Також відомо про 94 постраждалих, з них 18 дітей. Безвісти зниклими вважаються ще семеро осіб.

Напередодні, рятувальники дістали під завалів тіла жінки півторарічного хлопчика та шестирічної дівчинки. Як пізніше повідомили у ДСНС – це була родина, мати з дітьми.

Їхній батько три дні чекав під руїнами будинку сподіваючись побачити їх живими.

Пошуково-рятувальна операція триває.

