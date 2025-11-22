Кількість жертв російської ракетної атаки на Тернопіль, яка сталася 19 листопада, зросла до 33 осіб, серед них шестеро дітей.

Такі дані вранці 22 листопада опублікували у ДСНС України.

Атака на Тернопіль 19 листопада: кількість жертв зросла

У Тернополі, який днями масовано атакував ворог дронами та ракетами, четвертий день поспіль триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого будинку по вул. Стуса.

Зараз дивляться

Кількість жертв від російського удару продовжує зростати. Станом на ранок 22 листопада відомо про 33 загиблих, з них шестеро дітей.

22 листопада близько 16:00 рятувальники виявили ще одне тіло жінки.

Ввечері 21 листопада рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки.

Також відомо про 94 постраждалих, з них 18 дітей. Безвісти зниклими вважаються ще семеро осіб.

Напередодні рятувальники дістали під завалів тіла жінки, півторарічного хлопчика та шестирічної дівчинки. Як пізніше повідомили у ДСНС – це була родина, мати з дітьми.

Їхній батько три дні чекав під руїнами будинку, сподіваючись побачити їх живими.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.