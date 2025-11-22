Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Атака на Тернопіль: кількість жертв сягнула 33 осіб, ще семеро безвісти зникли
Кількість жертв російської ракетної атаки на Тернопіль, яка сталася 19 листопада, зросла до 33 осіб, серед них шестеро дітей.
Такі дані вранці 22 листопада опублікували у ДСНС України.
У Тернополі, який днями масовано атакував ворог дронами та ракетами, четвертий день поспіль триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого будинку по вул. Стуса.
Кількість жертв від російського удару продовжує зростати. Станом на ранок 22 листопада відомо про 33 загиблих, з них шестеро дітей.
22 листопада близько 16:00 рятувальники виявили ще одне тіло жінки.
Ввечері 21 листопада рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки.
Також відомо про 94 постраждалих, з них 18 дітей. Безвісти зниклими вважаються ще семеро осіб.
Напередодні рятувальники дістали під завалів тіла жінки, півторарічного хлопчика та шестирічної дівчинки. Як пізніше повідомили у ДСНС – це була родина, мати з дітьми.
Їхній батько три дні чекав під руїнами будинку, сподіваючись побачити їх живими.
Пошуково-рятувальна операція триває.
