Уночі проти 22 листопада російські агресори здійснили нову атаку на Україну за допомогою безпілотників та балістичної ракети.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗС України.

Нічна атака на Україну 22 листопада: що відомо

Авіаційний напад був зафіксований з напрямків:

Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ);

Чауда (ТОТ АР Крим)

ТОТ Донецьк.

Також противник випустив одну балістичну ракету Іскандер-М з тимчасово окупованого Криму.

Сили оборони зазначили, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Усього противник застосував 104 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, із них близько 65 – Шахеди.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також влучання балістичної ракети на одній локації.

– Атака триває, у повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки, – закликали в Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 листопада ворог атакував пункт пропуску Орлівка в Ізмаїльському районі Одеської області.

Унаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю та автівки. Крім того, постраждали двоє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

