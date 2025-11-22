РФ атакувала Україну 104 дронами та балістичним Іскандером: скільки збила ППО
Уночі проти 22 листопада російські агресори здійснили нову атаку на Україну за допомогою безпілотників та балістичної ракети.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗС України.
Нічна атака на Україну 22 листопада: що відомо
Авіаційний напад був зафіксований з напрямків:
- Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ);
- Чауда (ТОТ АР Крим)
- ТОТ Донецьк.
Також противник випустив одну балістичну ракету Іскандер-М з тимчасово окупованого Криму.
Сили оборони зазначили, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Усього противник застосував 104 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, із них близько 65 – Шахеди.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також влучання балістичної ракети на одній локації.
– Атака триває, у повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки, – закликали в Повітряних силах ЗСУ.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 листопада ворог атакував пункт пропуску Орлівка в Ізмаїльському районі Одеської області.
Унаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю та автівки. Крім того, постраждали двоє людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.