У ніч проти 22 листопада російська армія атакувала ударними БпЛА пункт пропуску Орлівка в Ізмаїльському районі Одеської області на кордоні з Румунією.

Про це повідомила Державна митна служба України та очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на пункт пропуску Орлівка 22 листопада: що відомо

За даними відомства, унаслідок атаки міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупинив роботу.

За даними очільника Одеської ОВА, на пункті пропуску Орлівка пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель.

Крім того, на автостоянці пошкоджено 11 вантажних автомобілей.

За попередньою інформацією постраждали двоє людей.

Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків.

Держмитслужба просить для перетину кордону скористатися іншими найближчими пунктами пропуску.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Державна митна служба

