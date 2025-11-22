Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
У Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи: 33 загиблих, ще шестеро зниклих безвісти
- У Тернополі завершилися рятувальні роботи після російського удару 19 листопада, що зруйнував житловий будинок. ДСНС підтвердила загибель 33 осіб, включаючи шістьох дітей.
- У ДСНС розповіли, що відомо про постраждалих і скільки ще людей досі вважаються зниклими безвісти після атаки.
У Тернополі завершено чотириденні пошуково-рятувальні роботи після російського удару 19 листопада, внаслідок якого було зруйновано багатоквартирний будинок.
Оновлено о 20:20. Через атаку загинуло 33 людини, серед них – шестеро дітей, повідомили у ДСНС України.
Атака на Тернопіль 19 листопада: завершено пошукові роботи
У Тернополі, який днями масовано атакував ворог дронами та ракетами, чотири дні поспіль тривала пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого будинку по вул. Стуса.
Станом на вечір 22 листопада, внаслідок російського обстрілу в Тернополі загинуло 33 людини, з них – шестеро дітей.
За інформацією ДСНС, травмовано 94 особи, серед них – 18 дітей. Врятовано 46 людей, зокрема, сімох дітей.
Безвісти зниклими досі вважаються шестеро осіб, серед них – одна дитина.
З-під завалів вивезено близько 1 298 тонн будівельного сміття. Рятувальники також знайшли трьох домашніх тварин — двох кішок і папугу, яких передали власникам.
За даними ДСНС, пошуково-рятувальні роботи у Тернополі завершені. Наразі тривають слідчі дії.
Напередодні рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки, півторарічного хлопчика та шестирічної дівчинки. Як пізніше повідомили у ДСНС – це була родина, мати з дітьми. Їхній батько три дні чекав під руїнами будинку, сподіваючись побачити їх живими.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.
