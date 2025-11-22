У Тернополі завершено чотириденні пошуково-рятувальні роботи після російського удару 19 листопада, внаслідок якого було зруйновано багатоквартирний будинок.

Оновлено о 20:20. Через атаку загинуло 33 людини, серед них – шестеро дітей, повідомили у ДСНС України.

Атака на Тернопіль 19 листопада: завершено пошукові роботи

У Тернополі, який днями масовано атакував ворог дронами та ракетами, чотири дні поспіль тривала пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого будинку по вул. Стуса.

Станом на вечір 22 листопада, внаслідок російського обстрілу в Тернополі загинуло 33 людини, з них – шестеро дітей.

За інформацією ДСНС, травмовано 94 особи, серед них – 18 дітей. Врятовано 46 людей, зокрема, сімох дітей.

Безвісти зниклими досі вважаються шестеро осіб, серед них – одна дитина.

З-під завалів вивезено близько 1 298 тонн будівельного сміття. Рятувальники також знайшли трьох домашніх тварин — двох кішок і папугу, яких передали власникам.

За даними ДСНС, пошуково-рятувальні роботи у Тернополі завершені. Наразі тривають слідчі дії.

Напередодні рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки, півторарічного хлопчика та шестирічної дівчинки. Як пізніше повідомили у ДСНС – це була родина, мати з дітьми. Їхній батько три дні чекав під руїнами будинку, сподіваючись побачити їх живими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 368-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

