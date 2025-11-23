Під час нічної атаки Україну російські війська атакували 98 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася о 19:00 22 листопада і триває досі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни застосували 98 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів із районів Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 60 із запущених дронів становили Шахеди.

Зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 08:30 23 листопада збили/приглушили 69 БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишається кілька дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 369-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

