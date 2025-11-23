Упродовж тижня російські війська застосували для ударів проти України понад 2 тис. засобів ураження.

Про це 23 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну протягом тижня

За словами Володимира Зеленського, протягом тижня під час атак на Україну росіяни запустили:

Зараз дивляться

понад 1 050 ударних дронів;

майже 1 000 керованих авіаційних бомб;

понад 60 ракет різних типів.

Зокрема, вчора ввечері завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ракети в житловий будинок Тернополя, що безперервно тривали чотири доби.

Унаслідок цього російського злочину загинули 27 дорослих та шість дітей. Шестеро осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Тривають аварійні роботи на місці влучання російського дрона біля багатоповерхівки у Дніпрі. Там постраждали 13 дорослих та 11-річна дівчинка.

У Нікополі росіяни ударом FPV-дрона травмували двох дітей та жінку.

Були цієї ночі, наголошує глава держави, також удари по житловій та цивільній інфраструктурі, по енергетиці в різних регіонах України.

– Уже сьогодні наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії. Але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів, – переконаний український президент.

Наразі, продовжує Володимир Зеленський, дуже важливо прискорювати реалізацію всіх наших домовленостей із партнерами щодо систем та ракет до протиповітряної оборони.

Принагідно глава держави подякував усім, хто допомагає захищати життя та працює задля миру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 369-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.