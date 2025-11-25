У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє людей – молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні.

Атака Дніпра 25 листопада 2025 року: що відомо

Вдень 25 листопада у Дніпрі пролунали вибухи, внаслідок чого постраждало двоє людей.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, 21-річна жінка, поранена у Дніпрі, у важкому стані.

– Поряд з нею лікарі. Вони роблять все можливе, – написав він у Telegram.

Дівчинка 4 років також госпіталізована. Вона у стані середньої тяжкості.

До того ж, внаслідок атаки Дніпра пошкоджені чотириповерхівка та лінія електропередач.

Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що загалом у Дніпрі після чергової ворожої атаки пошкоджено 4 будинки. Там вибило близько 150 вікон. Також під обстрілом опинився заклад освіти.

За інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури, у Самарівському районі пошкоджено транспортні засоби та господарська споруда. Прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

– За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України), – йдеться у повідомленні.

На місці працюють відповідні служби, благодійники та комісія Лівобережної адміністрації.

Нагадаємо, що у червер, 20 листопада, у Дніпрі та області пролунали вибухи. Регіон перебував під атакою російських дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 371-шу добу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 371-шу добу.

