Атака на Дніпро: пошкоджено будинки, поранено жінку та 4-річну дитину
- Внаслідок російської атаки на Дніпро постраждало дві людини - жінка та 4-річна дитина.
- До того ж, пошкоджено 4 будинки та заклад освіти.
- Прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ.
У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє людей – молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні.
Атака Дніпра 25 листопада 2025 року: що відомо
Вдень 25 листопада у Дніпрі пролунали вибухи, внаслідок чого постраждало двоє людей.
Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, 21-річна жінка, поранена у Дніпрі, у важкому стані.
– Поряд з нею лікарі. Вони роблять все можливе, – написав він у Telegram.
Дівчинка 4 років також госпіталізована. Вона у стані середньої тяжкості.
До того ж, внаслідок атаки Дніпра пошкоджені чотириповерхівка та лінія електропередач.
Зі свого боку мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що загалом у Дніпрі після чергової ворожої атаки пошкоджено 4 будинки. Там вибило близько 150 вікон. Також під обстрілом опинився заклад освіти.
За інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури, у Самарівському районі пошкоджено транспортні засоби та господарська споруда. Прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ.
– За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України), – йдеться у повідомленні.
На місці працюють відповідні служби, благодійники та комісія Лівобережної адміністрації.
Нагадаємо, що у червер, 20 листопада, у Дніпрі та області пролунали вибухи. Регіон перебував під атакою російських дронів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 371-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.