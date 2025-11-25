Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю, який у стані сильного алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину поблизу Запоріжжя.

Стрілянина у Запоріжжі: ДБР оголосили про підозру

Внаслідок інциденту вогнепальні поранення отримали троє військовослужбовців.

За даними ДБР, правоохоронець, у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт із групою військовослужбовців. Спочатку він відкрив вогонь з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів.

Зараз дивляться

Як уточнили в Офісі генпрокурора, нетверезий працівник Нацполіції був поза службою.

Після того як військові його роззброїли, він повернувся додому, взяв табельну зброю та знову вийшов на вулицю.

– Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження. Троє військовослужбовців отримали вогнепальні поранення, – зазначили у ДБР.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у замаху на вбивство, вчиненому відносно більше ніж двох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво справою здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва чоловік влаштував стрілянину у барі через дівчину.

Його затримала поліція та повідомила йому про підозру.

Джерело : ДБР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.