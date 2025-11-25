Нетверезий поліцейський відкрив стрілянину поблизу Запоріжжя: поранено трьох військових
- Правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння спровокував конфлікт із групою військових поблизу Запоріжжя.
- Після роззброєння він повернувся додому, взяв табельну зброю і відкрив вогонь повторно.
- Внаслідок стрілянини троє військовослужбовців отримали поранення, йому повідомлено про підозру.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю, який у стані сильного алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину поблизу Запоріжжя.
Стрілянина у Запоріжжі: ДБР оголосили про підозру
Внаслідок інциденту вогнепальні поранення отримали троє військовослужбовців.
За даними ДБР, правоохоронець, у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт із групою військовослужбовців. Спочатку він відкрив вогонь з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів.
Як уточнили в Офісі генпрокурора, нетверезий працівник Нацполіції був поза службою.
Після того як військові його роззброїли, він повернувся додому, взяв табельну зброю та знову вийшов на вулицю.
– Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження. Троє військовослужбовців отримали вогнепальні поранення, – зазначили у ДБР.
Правоохоронцю повідомлено про підозру у замаху на вбивство, вчиненому відносно більше ніж двох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво справою здійснює Запорізька обласна прокуратура.
