Російська армія в ніч проти 25 листопада атакувала Одесу та область ударними безпілотниками.

Це спричинило пожежі та нові пошкодження об’єктів енергетики. Є також постраждалі.

Атака на Одесу: наслідки

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу ППО, повітряна атака спричинила нові пошкодження об’єктів цивільного та енергетичного призначення.

– На окремих ділянках виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання, – повідомив він.

Внаслідок падіння уламків постраждало шість людей, серед них двоє дітей. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

На місцях продовжують працювати рятувальні та аварійні служби, ліквідовуючи наслідки російського удару по Одещині.

У ДСНС зазначили, що під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Одеська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Там зазначили, що внаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Також пошкоджено дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.

Від ворожого обстрілу травмовано шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Також постраждали дві 24-річні жінки, 40-річний та 80-річний чоловіки.

