Вибухи в Запоріжжі пролунали ввечері, 25 листопада. Росіяни атакували місто ударними дронами. Унаслідок атаки пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є поранені.

Про це повідомив у Telegram глави Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 25 листопада: які наслідки

Про вибухи у Запоріжжі стало відомо о 22:20. Перед цим Федоров написав, що на місто летять ударні дрони.

– Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок. Пожежа на кількох поверхах, – поінформував очільник ОВА.

Пізніше він знову попередив про загрозу застосування ворогом дронів, балістики і керованих авіабомб. Згодом глава ОВА уточнив, що місто все ж було атаковано дронами.

– Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхових будинки у різних районах Запоріжжя. Зайнялися підприємство та магазин. Попередньо, дістали поранень двоє людей, – розповів Федоров.

Станом на 23:16 було відомо про чотирьох постраждалих унаслідок атаки РФ.

Також відомо, що у місті пошкоджені щонайменше сім багатоповерхівок та кілька приватних будинків.

Пошкоджені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 25 листопада атакували Одесу та область ударними безпілотниками.

Це спричинило пожежі та нові пошкодження об’єктів енергетики. Постраждали шестеро людей.

Фото: Іван Федоров

