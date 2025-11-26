НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з керівником Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА, яка привласнила понад 140 млн грн, виділених на забезпечення теплом і водою трьох прифронтових населених пунктів області.

НАБУ викрило схему в Донецькій ОВА

За даними слідства, навесні 2023 року учасники схеми визначили об’єкти, що підлягали відновленню за бюджетні кошти.

Вони штучно завищили вартість обладнання та ремонтних робіт, створили видимість конкуренції на тендері та забезпечили перемогу компанії, яку фактично контролював однокласник посадовця.

Незважаючи на відсутність проєктної документації, з цією фірмою уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення семи модульних котелень у Селидовому та Українську.

Хоч котельні й були доставлені, підключили лише дві, але й вони не функціонували через технічну несправність.

Другу частину схеми реалізували в Святогірську, використовуючи кошти, призначені для відновлення водопостачання та водовідведення.

За контрактами перераховувалися гроші за роботи, які або не виконувалися, або проводилися кустарно – без необхідних дозволів, проєктів і з порушенням будівельних норм.

Щоб приховати розкрадання, учасники групи підробляли акти виконаних робіт, безпідставно пролонговували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, змушуючи їх приймати об’єкти на баланс.

Внаслідок цих дій держава зазнала збитків на понад 140 млн грн, а мешканці прифронтових міст залишилися без теплопостачання та доступу до питної води в зимовий період.

